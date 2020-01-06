مشاهدة بث مباشر مباراة ميلان وسامبدوريا اليوم الإثنين 6-1-2020 في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يستقطب ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية بصفة خاصة والساحرة المستديرة بصفة عامة، من أجل متابعة الظهور الأول للنجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد عودته مرة أخرى إلى فريق ميلان، والذي يستقبل فريق سامبدوريا مع مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري.





تابع لايف مباراة ميلان وسامبدوريا مباشر، حيث يدخل فريق ميلان مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سامبدوريا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ميلان في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق ميلان في فخ التعادل في مباراتين أيضـاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ميلان في الفترة الماضية، نجح فريق ميلان في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ميلان ثمانية أهداف في مرماه.