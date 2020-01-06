«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم إنتر ميلانNOW

تابع لايف مباراة إنتر ميلان ونابولي مباشر، حيث يدخل فريق إنتر ميلان مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق نابولي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق إنتر ميلان في الفترة الماضية، نجح فريق إنتر ميلان في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق إنتر ميلان أربعة أهداف في مرماه.





مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر، وسوف يدخل فريق نابولي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق إنتر ميلان، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق نابولي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.



