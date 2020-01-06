«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط انتر ميلان مباشر متعددة NOW

رابط مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة: الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الثلاثاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان