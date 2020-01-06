مشاهدة بث مباشر مباراة إنتر ميلان ونابولي الإثنين 6/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يحلم فريق إنتر ميلان مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بمواصلة رحلة الصراع على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي مع غريمه التقليدي يوفنتوس، على أن تكون الفرصة سانحة أمامه لتحقيق ذلك من خلال حلوله ضيفاً ثقيلاً على أرضية ملعب سان باولو بمدينة نابولي من أجل مواجهة فريق نابولي العنيد في مساء يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020.