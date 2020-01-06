إنتر ميلان يرغب في ضم هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام الإنجليزي يعتبر واحد من أبرز الأسماء المطلوبة في كثير من الأندية الأوروبية في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وفي الصيف المقبل أيضًا.





وأفادت صحيفة ك وريري ديللو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان دخل سباق الصراع على ضم إيركسن بقوة، حيث تتواصل إدارة إنتر ميلان مع توتنهام ووكيل أعمال اللاعب.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إيركسن مازال مترددا بشأن الرحيل عن توتنهام في يناير الحالي وذلك في ظل رغبته بالرحيل الى ريال مدريد، لذلك يفكر في الاستمرار مع توتنهام حتى نهاية الموسم.