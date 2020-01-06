Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان يرغب في ضم هدف ريال مدريد

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام الإنجليزي يعتبر واحد من أبرز الأسماء المطلوبة في كثير من الأندية الأوروبية في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وفي الصيف المقبل أيضًا.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن إنتر ميلان دخل سباق الصراع على ضم إيركسن بقوة، حيث تتواصل إدارة إنتر ميلان مع توتنهام ووكيل أعمال اللاعب.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إيركسن مازال مترددا بشأن الرحيل عن توتنهام في يناير الحالي وذلك في ظل رغبته بالرحيل الى ريال مدريد، لذلك يفكر في الاستمرار مع توتنهام حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إيركسن يرغب في الإنتظار حتى نهاية الموسم على أمل أن يتحرك ريال مدريد للتعاقد معه خاصة أنه سيرحل مجاناً عن توتنهام في الصيف المقبل.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام منزلها

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 13 ساعة

الطقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح تصل لحد العاصفة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

الطقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح تصل لحد العاصفة

07:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status