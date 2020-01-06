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أول تعليق من صفقة ريال مدريد الجديدة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:14 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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علق البرازيلي الشاب رينير جيسوس نجم فلامينجو البرازيلي على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية بأن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع فلامينجو لضم رينير البالغ من العمر 17 عامًا في الشهر الحالي مقابل 35 مليون يورو.

وعند سؤال اللاعب من قبل الصحافة في البرازيل عن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد، رد بكلمتين فقط قائلا:"علينا الانتظار".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رينير لم ينف الأنباء التي ربطته بريال مدريد مما يؤكد قربه إلى انتقاله للنادي الملكي بعد أن يبلغ عامه ال 18 عامًا في الشهر الحالي.

وكان ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع صفقة شتوية خلال الساعات الماضية بعد صراع قوي مع برشلونة الغريم التقليدي للملكي.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد اتفق مع فلامنجو على ضم نجمه الشاب رينير جيسوس في يناير الجاري ليتفوق على غريمه برشلونة في الصفقة.

وستكلف الصفقة البرازيلية خزائن نادي ريال مدريد دفع 35 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد رينير والذي انخفض إلى النصف بعد تجديد تعاقده مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد يوم 19 يناير الجاري بعد أن يتم اللاعب 18 عاما لتلافي الدخول في مشاكل مع الفيفا.
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