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الطقس اليوم.. صقيع وأمطار ورياح تصل لحد العاصفة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:12 ص
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بوابة الفجر
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يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبة الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويزيد الإحساس بالبرودة.

ويتكون الصقيع ليلا وسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الغربية تمتد خقيفة إلى مناطق من الوجه البحري.

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