برشلونة يفوز بصراع الحصول على مهاجم دينامو زغرب







اقترب فريق برشلونة الإسباني، من حسم صفقة داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ووفقا لما أشارت إليه بعض التقارير، فإن برشلونة أصبح قريب للغاية من ضم أولمو من دينامو زغرب، رغم المنافسة الشرسة مع بعض الأندية الإنجليزية.





أولمو يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلي الإنجليزيين، بجانب اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب.





فريق دينامو زغرب يرى أن اهتمام كبار أوروبا بخدمات اللاعب، سيزيد من سعره وهو ما يأمل فيه الفريق الكرواتي.





برشلونة لديه الثقة في أنه سيتمكن من التوقيع مع أولمو نظير 30 مليون يورو، رغم رغبة زغرب في 40 مليون.





ويرى مسئولو برشلونة أن أولمو سيمنح إضافة قوية لكتيبة إرنستو فالفيردي، وأن اللاعب لن يحتاج وقتا طويلا في التأقلم مع الفريق، خاصة وأنه من ناشئين اللاماسيا.