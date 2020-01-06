نجم نابولي يرفض التجديد بسبب ريال مدريد وبرشلونة



أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موقف لاعب وسط نابولى فابيان رويز، من البقاء او الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بعد إهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة

للتعاقد مع لاعب الوسط الإسبانى.





وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رفض فابيان رويز تجديد تعاقده مع فريقه نابولى الإيطالى، بسبب رغبته فى الرحيل لأحد قطبي إسبانيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





ورفض اللاعب الإسبانى التجديد بعدما علم رغبة رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، بإدراج شرطًا جزائيًا في عقده الجديد قدره 100 مليون يورو على الأقل، وهو ما رفضه اللاعب بسبب إهتمام برشلونة وريال مدريد.