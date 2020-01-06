أرسنال وتوتنهام يرغبان في ضم نجم منتخب المغرب









يرغب نادي أرسنال الإنجليزي و نظيره نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ضم اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش جناح نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بأمر من المدرب الجديد للنادي اللندني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز وجوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير.





وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية أن إدارة نادي أرسنال ترغب بضم حكيم زياش في يناير الحالي لتعزيز خط هجوم الفريق.





وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن نادي آرسنال سيواجه منافسة قوية من نادي توتنهام هوتسبير الذي يرغب بضم اللاعب المغربي حكيم زياش من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





واختتمت الصحيفة تقريرها الى أن حكيم زياش على إستعداد للرحيل عن أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الحالي في حين يريد النادي الهولندي 43 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه لأي فريق.