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صراع إنجليزي على مهاجم دينامو زغرب

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:50 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية، عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من الحصول على خدمات المهاجم الإسباني داني أولمو، مهاجم دينامو زغرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


ويعد داني محط أنظار العديد من الأندية، والتي يأتي على رأسها فريقا تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، ولكن مفاوضات برشلونة الإسباني أقتربت من إنهاء الصفقة مقابل 30 مليون يورو.


ويتطلع النادي الكرواتي لاستغلال اهتمام العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بقدرات اللاعب، لرفع قيمته إلى مبلغ 40 مليون يورو.


ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في حسم التعاقد مع أولمو، الذي بمقدوره أن يمنح الإضافة الفورية إلى كتيبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، مع عدم وجود قلق بشأن تأقلمه كونه من أبناء اللامسيا من الأساس.


وأحرز أولمو في هذا الموسم 8 أهداف خلال 22 مباراة مع الفريق الكرواتي هذا الموسم، الأمر الذي جعله محط أنظار كبار الاندية الأوروبية، حيث يسعى صاحب الـ21 عاما في الإنضمام لكتيبة المنتخب الاسباني، لكن بعد خروج دينمو زغرب من دوري الأبطال، أصبح من الصعب إنضمامه، وهو الأمر الذي يجعله يقترب من الرحيل.


والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي يقترب من فقدان أوليفيه جيرود، ليكون الثنائي تامي أبراهام وميتشي باتشواي فقط في مركز المهاجم الصريح، وهو ما يجعل التدعيم في يناير ضروري، ويسعى للتعاقد معه.
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