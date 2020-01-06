فالفيردي ينفجر في وجه لاعبي برشلونة







شهدت الحصة التدريبية لنادي برشلونة اليوم، غضب المدرب الإسباني للفريق إرنستو فالفيردي في وجه لاعبيه، في أعقاب تعادل الفريق يوم أمس أمام إسبانيول.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فالفيردي صب جام غضبه على لاعبي برشلونة أثناء التدريب.





وخاض الفريق الكتالوني حصة تدريبية مفتوحة بملعب يوهان كرويف بحضور الجماهير، والتي شهدت حضور 5668 متفرجاً في الملعب الفرعي الذي يتسع لـ 6000 مشاهد.





وقام فالفيردي بتعنيف لاعبيه في التدريبات، حيث أوقف التدريبات أكثر من مرة لإعطاء التعليمات لللاعبين.





وغاب عن التدريب معظم المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء إسبانيول، وهي سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج وجوردي ألبا ونيتو وجيرارد بيكيه وكيلمون لونجليه وسيؤجي روبيرتو ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وليونيل ميسي.





وتعادل برشلونة أمس 2-2 في ملعب كورنيا أل برات ضد إسبانيول في الجولة 19 من الدوري الإسباني.