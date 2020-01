تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز جولدن جلوب 2020

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.





وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



وفيما يلي، القائمة الكاملة للفائزين بحفل الجوائز لهذا العام، وهم، المصري رامي يوسف الذي حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي.



والنجم راسل كرو الذي حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل قصير، ومسلسل Succession الذي حصد جائزة أفضل مسلسل درامي.



والنجمة "فيبي وولر" التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي، وفيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.



و المذيعة الشهيرة إيلين ديجينريز التي حصدت جائزة "كارول برنيت" الشرفية، و"براين كوكس" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي.



وفيلم Once Upon a Time in Hollywood الذي حصد جائزة أفضل سيناريو، والنجمة لورا ديرن تحصد جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بفيلم.



ومسلسل Fleabag الذي حصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وفيلم Rocketman الذي حصد جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم.



والنجمة أوليفيا كولمان التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي، والمخرج سام منديس الذي حصد جائزة أفضل إخراج.



والنجمة ميشيل ويليامز التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير، ومسلسل "تشيرنوبول" الذي حصد جائزة أفضل مسلسل قصير.



وفيلم JOKER الذي حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية، والنجم "براد بت" الذي حصج جائزة أفضل ممثل بدور مساعد.



والنجم الشاب "تارون إيجرتون" الذي حصد جائزة أفضل ممثل بفيلم كوميدي، والنجمة الشابة أكوافينا التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بفيلم كوميدي.



وفيلم Once Upon a Time in Hollywood الذي حصد جائزة أفضل فيلم كوميدي،والنجم خواكين فينيكس يحصد جائزة أفضل ممثل بفيلم درامي، والنجمة رينيه زيلويجر التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بفيلم درامي، وفيلم 1917 يحصد جائزة أفضل فيلم درامي.











احتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.