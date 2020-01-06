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"1917" يفوز بجائزة أفضل فيلم درامي بجولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:18 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد فيلم 1917 جائزة أفضل فيلم درامي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من فيلم 1917 وفيلم The Irishman وفيلم Joker وفيلم Marriage Story وفيلم The Two Popes.

واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.

وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.

وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.


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الكلمات المفتاحية

جولدن جلوب الفجر الفني العام 2020

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