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رينيه زيلويجر تفوز بجائزة أفضل ممثلة بفيلم درامي بجولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجمة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في فيلم درامي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجمة "كينثيا إريفو" عن دورها في فيلم Harriet، والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، والنجمة سيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، والنجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.

واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.

وكان من ضمن الترشحيات، لجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بفيلم كوميدي ترشح كل من النجمة آنا دي أرماس عن دورها في فيلم Knives Out، وأكوافينا عن دورها في فيلم The Farewell، وكيت بلانشيت عن دورها في فيلم Where'd You Go، Bernadette، وبيني فليدستين عن دورها في فيلم Booksmart، وإيما تومسون عن دورها في فيلم Late Night.


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جولدن جلوب الفجر الفني العام 2020

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