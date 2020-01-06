أشعة "كابونجا" تحسم مشاركته مع طنطا أمام الأهلي



يخضع اليوم محمود كابونجا لاعب فريق طنطا لبعض الأشعة والفحوصات على ضوء اصابته امام الزمالك بالدوري



وخرج كابونجا مستبدلا خلال اللقاء بعد شعوره بألام في العضلة الأمامية، وحل بديلا له اللاعب احمد الشناوي



وينتظر ايمن المزين المدير الفني لابناء السيد البدوي نتيجة الفحوصات ليحدد مدى امكانية مشاركة اللاعب امام الاهلي في المباراة المقبلة بالدوري



الزمالك يحقق ريمونتادا مثيرة على طنطا



استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





هدف الزمالك يقترب من الانتقال للدوري الفرنسي



بات نجم الترجي السابق، ولاعب أهلي جدة السعودي الحالي يوسف البلايلي قريباً من مغادرة الأهلي السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية،





وأضافت التقارير، أن البلايلي مستعد لتقديم تضحيات مادية، من أجل الرحيل نحو فرنسا، أملاً في استعادة بريقه وتألقه السابق، والذي ظهر جلياً في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.





ويعد البلايلي أحد أهم أهداف نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، ومن المرجح أن تتم إتصالات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من أجل حصول النادي الأبيض على خدمات مهاجم محاربي الصحراء.



الزمالك يقدم إعتذار إلى إبراهيم نور الدين



حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لإبراهيم نور الدين حكم لقاء طنطا بعد نهاية مواجهة الفريقين.





واعتذر الشيشيني للحكم عن حالة الغضب والانفعال من جانب لاعبي الزمالك والجهاز الفني بسبب احتسابه ضربة جزاء لطنطا في الشوط الثاني.