Advertisements
Advertisements
Advertisements

أشعة "كابونجا" تحسم مشاركته مع طنطا أمام الأهلي

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
احمد شاكر
Advertisements

يخضع اليوم محمود كابونجا لاعب فريق طنطا لبعض الأشعة والفحوصات على ضوء اصابته امام الزمالك بالدوري

وخرج كابونجا مستبدلا خلال اللقاء بعد شعوره بألام في العضلة الأمامية، وحل بديلا له اللاعب احمد الشناوي

وينتظر ايمن المزين المدير الفني لابناء السيد البدوي نتيجة الفحوصات ليحدد مدى امكانية مشاركة اللاعب امام الاهلي في المباراة المقبلة بالدوري

الزمالك يحقق ريمونتادا مثيرة على طنطا

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


هدف الزمالك يقترب من الانتقال للدوري الفرنسي

بات نجم الترجي السابق، ولاعب أهلي جدة السعودي الحالي يوسف البلايلي قريباً من مغادرة الأهلي السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية،


وأضافت التقارير، أن البلايلي مستعد لتقديم تضحيات مادية، من أجل الرحيل نحو فرنسا، أملاً في استعادة بريقه وتألقه السابق، والذي ظهر جلياً في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.


ويعد البلايلي أحد أهم أهداف نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، ومن المرجح أن تتم إتصالات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من أجل حصول النادي الأبيض على خدمات مهاجم محاربي الصحراء.

الزمالك يقدم إعتذار إلى إبراهيم نور الدين

حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه لإبراهيم نور الدين حكم لقاء طنطا بعد نهاية مواجهة الفريقين.


واعتذر الشيشيني للحكم عن حالة الغضب والانفعال من جانب لاعبي الزمالك والجهاز الفني بسبب احتسابه ضربة جزاء لطنطا في الشوط الثاني.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status