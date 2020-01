"Once Upon a Time in Hollywood" يفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدي بجولدن جلوب

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من فيلم Dolemite Is My Name وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Knives Out وفيلم Once Upon a Time in Hollywoodوفيلم Rocketman.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



وكان من ضمن الترشحيات، لجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي ترشح كل من كريستيان بيل عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وأنطونيو بانديراس، عن دوره فيلم Pain and Glory، و"آدم دريفر" عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم خواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.



ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بفيلم درامي ترشحت كل من النجمة "كينثيا إريفو" عن دورها في فيلم Harriet، والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، والنجمة سيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، والنجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد حصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood جائزة أفضل فيلم كوميدي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.