أكوافينا تحصد جائزة أفضل ممثلة بفيلم كوميدي بجولدن جلوب 77



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجمة آنا دي أرماس عن دورها في فيلم Knives Out، وأكوافينا عن دورها في فيلم The Farewell، وكيت بلانشيت عن دورها في فيلم Where'd You Go، Bernadette، وبيني فليدستين عن دورها في فيلم Booksmart، وإيما تومسون عن دورها في فيلم Late Night.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



وكان من ضمن الترشيحات، ترشح لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد كل من النجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وأنتوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيسكي عن دوره في فيلم The Irishman، وبراد بت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.















أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجمة أكوافينا جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في فيلم كوميدي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.