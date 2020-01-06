تارون إيجرتون يحصل على جائزة أفضل ممثل بفيلم كوميدي بجولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجم دانيال كريج عن دوره في فيلم Knives Out، ورومان جريفين ديفيز عن دوره في فيلم Jojo Rabbit، وليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وتارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وإيدي ميرفي عن دوره في فيلم Dolemite Is My Name.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وكان من ضمن الترشحيات، لجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي ترشح كل من كريستيان بيل عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وأنطونيو بانديراس، عن دوره فيلم Pain and Glory، و"آدم دريفر" عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم خواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.



ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بفيلم درامي ترشحت كل من النجمة "كينثيا إريفو" عن دورها في فيلم Harriet، والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، والنجمة سيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، والنجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.





أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجم تارون إيجرتون جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم كوميدي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.