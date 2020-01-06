ليس الأربعة الكبار.. نادي إنجليزي مفاجأة يقترب من خطف نجم نابولي

اقترب أحد اندية الإنجليزي من خطف واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويست هام يقترب من ضم كوليبالي

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يقترب بشدة من التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي في هذا الشتاء.





وأكدت الصحيفة أن وست هام هو أقوى المرشحين حاليا للتعاقد مع كوليبالي في يناير الجاري وذلك مقابل مبلغ 70 مليون يورو.





يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية كانت قد أشارت إلى أن خاليدو كوليبالي قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل عن نابولي وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.





الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة كبيرة في التعاقد مع كوليبالي في هذا الشتاء أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي.





مشاركات كوليبالي مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك خاليدو كوليبالي في 20 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل او يصنع خلالهم أي أهداف.





ترتيب نادي وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي وست هام يونايتد في المركز السادس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.