موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة لها





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، لاستضافة أهلي جدة، في الكلاسيكو السعودي لحساب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويحل أهلي جدة بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، ضيفًا على نظيره الهلالي لحساب الجولة المؤجلة من الإسبوع الحادي عشر، بسبب مشاركة الزعيم بكأس العالم للأندية.





وشارك الهلال السعودي، في نهائيات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة، وحقق فيها المركز الرابع، بعد الفوز على الترجي التونسي، والعزيمة فلامينجو البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، في البطولة التي فاز بها ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.





ويحتل الهلال السعودي، المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فيما يحل الأهلي، بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، ويتبقى للزعيم مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الليلة.





موعد مباراة الهلال والأهلي بالدوري



وتُقام مباراة الهلال ضد الأهلي، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، لحساب مؤجلات الجولة الحادية عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ومن المُقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.