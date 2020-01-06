Advertisements
Advertisements
Advertisements

براد بيت يقتنص جائزة أفضل ممثل بدور مساعد بجولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجم "براد بت" جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وأنتوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم The Irishman، وبراد بت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وكان من ضمن الترشيحات، ترشح لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد كل من النجمة كيثي باتس عن دورها في فيلم Richard Jewell، وأنيت بينينج عن دورها في فيلم The Report، ولورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.

واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.


Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status