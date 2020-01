براد بيت يقتنص جائزة أفضل ممثل بدور مساعد بجولدن جلوب

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجم توم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وأنتوني هوبكينز عن دوره في فيلم The Two Popes، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم The Irishman، وبراد بت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.



وكان من ضمن الترشيحات، ترشح لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد كل من النجمة كيثي باتس عن دورها في فيلم Richard Jewell، وأنيت بينينج عن دورها في فيلم The Report، ولورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجم "براد بت" جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.