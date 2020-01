JOKER يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية بجولدن جلوب

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من فيلم Marriage Story، وجوكر، وفيلم Little Women، وفيلم 1917، وفيلم Motherless Brooklyn.



وكان من ضمن الترشحيات لجوائز أخرى، لجائزة أفضل سيناريو ترشح كل من فيلم Marriage Story، وفيلم Parasite، وفيلم The Two Popes، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم The Irishman.



ولجائزة أفضل إخراج ترشح كل من المخرج "بونج جون هو" عن إخراجه لفيلم Parasite، وسام مينديس عن إخراجه لفيلم 1917، وتود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، ومارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman، وكوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد فيلم JOKER جائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم سينمائي من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.