ميشيل ويليامز تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير في حفل جولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجمة كليتلن ديفر عن دورها في مسلسل Unbelievable، وجوي كينج عن دورها في مسلسل The Act وهيلين ميرن عن دورها في مسلسل Catherine the Great، وميريت ويفر عن دورها في مسلسل Unbelievable، ومايكل ويليامز عن دورها في مسلسل FosseVerdon.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.















أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجمة ميشيل ويليامز جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل قصير، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.