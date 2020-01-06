بايرن ميونخ يستفسر عن إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع حكيمي

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ يريد التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي بوروسيا دورتموند والمعار من صفوف نادي ريال مدريد.





وأكدت الصحيفة أن مسئولو نادي بايرن ميونخ استفسروا من ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع أشرف حكيمي في الصيف القادم مؤكدين أن النادي مستعد لتقديم عرض مالي جيد لضم اللاعب.





منافسة كبيرة على حكيمي

وكان أشرف حكيمي قد انضم إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي ريال مدريد.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بوروسيا دورتموند يريد استمرار أشرف حكيمي معهم ووشراء عقده نظرا لتألقه الواضح مع الفريق.





كما ذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد أيضا يريد عودة حكيمي لصفوف الفريق عقب انتهاء فترة إعارته عقب المستوى الرائع الذي ظهر به مع نادي بوروسيا دورتموند هذا الموسم.





مشاركات أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم

وقد شارك أشرف حكيمي في 26 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.