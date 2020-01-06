سام منديس يحصد جائزة أفضل إخراج بجولدن جلوب 77







وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من المخرج "بونج جون هو" عن إخراجه لفيلم Parasite، وسام مينديس عن إخراجه لفيلم 1917، وتود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، ومارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman، وكوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد فيلم 1917 جائزة أفضل إخراج، لمخرجه سام منديس، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.