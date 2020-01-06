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توم هانكس يقتنص جائزة "Cecil B. deMille" بحفل جولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حصد النجم الكبير توم هانكس جائزة Cecil B. deMille الشرفية عن مجمل مسيرته الفنية على مدار 40 عام من العمل بهوليوود، ضمن فعاليات حفل جوائز جولدن جلوب بدورته رقم 77 لعام 2020.

ويمتلك النجم الكبير توم هانكس تاريخا حافلا من النجاحات على مستوى جوائز جولدن جلوب، حيث سبق له الترشح لجوائز جولدن جلوب في 15 مناسبة، وبلغ عدد جوائز جولدن جلوب التي حصدها عبر مسيرتها 8 جوائز.

وتعد جائزة سيسيل بي دوميل، إحدى فِئات جوائز جولدن جلوب الفخريَة التي تمنح من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، للنجوب الكبار أصحاب المساهمات البارزة في صناعة السينما عبر مسيرتهم الفنية أمام الكاميرا وخلفها، وكانت قد قدمت الجائزة لِأول مرة في 21 فبراير عام 1952 بالدورة التاسعة من جوائز جولدن جلوب.


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الكلمات المفتاحية

منوعات توم هانكس الفجر الفني العام 2020

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