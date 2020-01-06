مفاجأة.. مانشستر سيتي يحسم أول صفقاته الشتوية

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشكل نهائي.

مانشستر سيتي يضم موهبة اسكتلندا

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي تمكن من التعاقد مع الاسكتلندي ليام سميث لاعب نادي كيلمارنوك الاسكتلندي.





وكشفت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي حصل على توقيع ليام سميث البالغ من العمر 17 عام لمدة أربع سنوات قادمة وذلك مقابل 200 ألف جنية إسترليني فقط.





السيتي يخطف الصفقة من ليفربول

كما ذكرت الصحيفة ان نادي مانشستر سيتي خطف صفقة سميث بعد منافسة مع غريمه نادي ليفربول ونادي رينجرز ولكن في النهاية حصل السيتي على توقيع اللاعب يوم الجمعة الماضية.





ويتبقى الآن فقط إعلان نادي مانشستر سيتي الرسمي عن الصفقة والذي سيتم خلال الساعات القليلة القادمة حسب ما ذكرته الصحيفة.





وأشارت الصحيفة إلى أن ليام سميث سينضم إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي أولا ثم سيوقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق ويتمكن من المشاركة مع الفريق الأول في يونيو القادم.





ترتيب نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري وبفارق 14 نقطة كاملة عن نادي ليفربول صاحب صدارة الجدول.