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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 6 / 1 / 2020 بث مباشر

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:44 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 6 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة نابولي ضد الإنتر في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ64" أرسنال ضد ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ18"  
ميلان ضد سامبدوريا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

يوفنتوس ضد كالياري، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.


نابولي ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

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