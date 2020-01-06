حقيقة مفاوضات الأهلي مع السومة

وأضاف "السومة لاعب كبير ونتمنى أن يتواجد معنا، لم نتفاوض معه أو طرح اسمه، وإذا وصلني طلب من الإدارة الفنية بشأن أي لاعب سنتحرك لضمه، وما يتردد بشأن انتقال السومة للأهلي (شائعة)".

وتطرق للحديث عن الظهور الأول لكهربا بقميص الأهلي، قائلا "الأمور كانت مستقرة في صفقة كهربا، وانتظرنا البطاقة الدولية من الاتحاد البرتغالي، ولسنا طرفا في أزمة كهربا ونادي الزمالك".