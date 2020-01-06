أوليفيا كولمان تقتنص جائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي بجولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجمة النجمة جينفر أنستون عن دورها في مسلسل The Morning Show، وأوليفيا كولمان عن دورها في مسلسل The Crown، وجودي كومر عن دورها في مسلسل Killing Eve، ونيكول كيدمان عن دورها في مسلسل Big Little Lies وريس ويذرسبون عن دورها في مسلسل The Morning Show.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.















أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجمة أوليفيا كولمان جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل درامي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.