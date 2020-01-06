"Rocketman" يفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم بجولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من أغنية "Beautiful Ghosts" عن فيلم Cats، وأغنية Love Me Again من فيلم Rocketman، وأغنية "Into the Unknown" من فيلم Frozen II، وأغنية فيلم "Spirit" من فيلم The Lion King وأغنية "Stand Up" من فيلم Harriet.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



ومن ضمن الترشيحات الأخرى، ترشح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية كل من فيلم Marriage Story، وجوكر، وفيلم Little Women، وفيلم 1917، وفيلم Motherless Brooklyn.



و لجائزة أفضل سيناريو ترشح كل من فيلم Marriage Story، وفيلم Parasite، وفيلم The Two Popes، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم The Irishman.



ولجائزة أفضل إخراج ترشح كل من المخرج "بونج جون هو" عن إخراجه لفيلم Parasite، وسام مينديس عن إخراجه لفيلم 1917، وتود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، ومارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman، وكوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Rocketman جائزة أفضل أغنية أصلية لفيلم سينمائي من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.