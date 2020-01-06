لورا ديرن تفوز بجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بفيلم بجولدن جلوب



وكان مرشحًا لنفس الفئة، كل من النجمة كيثي باتس عن دورها في فيلم Richard Jewell، وأنيت بينينج عن دورها في فيلم The Report، ولورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers، ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجمة لورا ديرن، جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بفيلم، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.