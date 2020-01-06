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"Once Upon a Time in Hollywood" يحصل على جائزة أفضل سيناريو بجولدن جلوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:11 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood جائزة أفضل سيناريو سينمائي من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من فيلم Marriage Story، وفيلم Parasite، وفيلم The Two Popes، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وفيلم The Irishman. 

واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.

وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.

وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.


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منوعات فن جولدن جلوب العام 2020

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