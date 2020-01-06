براين كوكس يحصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي بجولدن جلوب







وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجم بريان كوكس عن دوره في مسلسل Succession وكيت هارينجتون عن دوره في مسلسل Game of Thrones، ورامي مالك عن دوره في مسلسل Mr. Robot، وتوبياس مينزيس عن دوره في مسلسل The Crown، وبيلي بورتر عن دوره في مسلسل Pose.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجم القدير "براين كوكس" جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في مسلسل درامي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.