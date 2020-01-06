إيلين ديجينريز تفوز بجائزة "كارول برنيت" الشرفية بحفل جولدن جلوب







واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد المذيعة الشهيرة إيلين ديجينريز، جائزة كارول برنيت الشرفية عن مجمل أعمالها من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.