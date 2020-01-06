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أرقام فايلر مع الأهلي تزعج مسيرة الساحر

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:39 ص
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بوابة الفجر
أحمد عبده
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بعد تحقيق الاهلي للفوز العاشر علي التوالي, اصبح رينيه فايلر علي بُعد مباراة واحده من معادلة رقم مدرب الاهلي التاريخي مانويل جوزيه الذي حقق 11 قوز متتالي موسم 2005_2006.

وايضا علي بُعد 7 مباريات لمعادله رقم المدرب مانويل جوزيه ف ولايته الثانيه للنادي الاهلي بتحقيقه 17 فوز متتالي موسم 2004_2005.

وعلي بُعد 6 مباريات لمعادلة رقم موسم 2017_2018 بفوز الاهلي ب 16 مباراة علي التوالي .

يذكر ان الاهلي حقق الفوز العاشر علي التوالي علي فريق إف سي مصر ب ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجوله 12 منً مباريات الدوري العام .

وينفرد الاهلي بصدارة الدوري بالعلامه الكاملة بتحقيقه 30 نقطه من 10 مباريات ويليه المقاولون العرب برصيد 26 نقطه من 12 مباراة ، ويسجل الاهلي اقوي هجوم في الدوري برصيد 28 هدف, وأقوي دفاع حيث استقبل مرماه هدفين فقط في 10 مباريات.
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