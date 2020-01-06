صفقة تبادلية ضخمه بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميلان الإيطالي للدخول في صفقة تبادلية ضخمه بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر ميلان يهتم بضم بوجبا

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد عذا الشتاء لتدعيم خط الوسط في الفريق.





مانشستر يونايتد يشترط الحصول على نجم إنتر ميلان للموافقة على رحيل بوجبا

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي مانشستر يوناتيد يريد إجراء صفقة تبادلية مع نادي إنتر ميلان تقضي بحصوله على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مقابل حصول النادي الإيطالي على بوجبا.





وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي مانشستر يونايتد لا يمانع في التخلي عن بوجبا مقابل 150 مليون جنية إسترليني بينما يريد إنتر ميلان الحصول على مبلغ 80 مليون جنية إسترليني للموافقة على رحيل مارتينيز.





صراع كبير على بوجبا ومارتينيز

ويوجد العديد من الأندية التي تتنافس على ضم بول بوجبا أبرزها نادي يوفنتوس ونادي ريال مدريد كما يوجد منافسة شرسة على ضم مارتينيز بين نادي مانشستر سيتي ونادي برشلونة.





وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي اهداف.





بينما شارك لاوتارو مارتينيز في 22 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع هدف وحيد.