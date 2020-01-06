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"Succession" يحصد جائزة أفضل مسلسل بحفل جولدن جلوب الـ 77

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:35 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد مسلسل Succession جائزة أفضل مسلسل درامي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من مسلسل Big Little Lies، ومسلسل The Crown ومسلسل Killing Eve ومسلسل The Morning Show ومسلسل Succession.

وكان من ضمن المرشحين لجوائز أخرى، ترشح لجائزة أفضل مسلسل كوميدي كل من مسلسل Barry ومسلسل Fleabag ومسلسل The Kominsky Method ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel ومسلسل The Politician.

ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بمسلسل درامي ترشح كل من النجم بريان كوكس عن دوره في مسلسل Succession وكيت هارينجتون عن دوره في مسلسل Game of Thrones، ورامي مالك عن دوره في مسلسل Mr. Robot، وتوبياس مينزيس عن دوره في مسلسل The Crown، وبيلي بورتر عن دوره في مسلسل Pose.

واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



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