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خالد سليم يحيي حفلا غنائيا بأوبرا دمنهور في 24 يناير الجاري

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:29 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان خالد سليم، لإحياء حفل غنائي كبير بدار أوبرا دمنهور وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري.

ومن المُقرر أن يقام حفل خالد سليم في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشر الفنان، صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل من خلال الأستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقَا عليها: "هستناكوا كلكو".

الجدير بالذكر أن خالد عُرض له مؤخرًا على قناة "cbc" مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة خالد سليم،درة،عمر الشناوي، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي، ديانا هشام، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.


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الكلمات المفتاحية

موسيقى منوعات مزيكا خالد سليم حفل الفجر الفني

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