راسل كرو يحصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل قصير في حفل جولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجم كريستوفر أبوت عن دوره في مسلسل Catch-22، وساشا بارون عن دوره في مسلسل The Spy وراسل كرو عن دوره في مسلسل The Loudest Voice، وجاريد هاريس عن دوره في مسلسل Chernobyl، وسام روكويل عن دوره في مسلسل FosseVerdon.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجم "راسل كرو" جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في مسلسل قصير، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.