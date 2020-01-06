المصري رامي يوسف يحصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي بحفل جولدن جلوب



وكان مرشحا لنفس الفئة، كل من النجم مايكل دوجلاس عن دوره في مسلسل The Kominsky Method، وبيل هدر عن دوره في مسلسل Barry، وبن بلات عن دوره في مسلسل The Politician، وبول رود عن دوره في مسلسل Living with Yourself، ورامي يوسف عن دوره في مسلسل Ramy.



واحتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.







وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر عن حصد النجم ورامي يوسف جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في مسلسل كوميدي، من حفل جوائز جولدن جلوب، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.