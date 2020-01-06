هكذا علق صلاح عبد الله على صورته مع أمير كرارة













يحرص الفنان صلاح عبد الله على التواصل مع مُحبيه بشكل دائم، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".ونشر صلاح صورة جديدة له، ظهر خلالها برفقة الفنان أمير كرارة معلقًا عليها: "حضن بحرارة، صاصا وكرارة، وصباح الخير ياأجدع أمير".في سياق آخر، يُشار أن الفنان صلاح عبد الله شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هم :"شقة فيصل"، "هُوجان"، "فكرة بمليون جنيه"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.والجدير بالذكر أنَّ، صلاح عبد الله ينتظر حاليًا عرض مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق "، والمسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدورأحداثه في إطار 30 حلقة، حيث يعرض حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال المجتمع لهم، وهو بطولةصلاح عبد الله،أحمد عبد الله محمود، حمدي الميرغني،رحاب الجمل، أوس أوس،بيومى فؤاد، نهى عابدين،انتصار، هايدي رفعت.