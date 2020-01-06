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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزيه وموعد المباراة

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:05 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب اولد ترافورد معقل الشياطين الحمر مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 يناير 2020، فى لقاء الذهاب، ويسعي اليونايتد تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه قبل لقاء الإياب والذى سيقام نهاية الشهر الجاري، بينما يسعي مان سيتي لتحقيق الفوز خارج ملعبه لتحقيق نتيجة تسهل عليه لقاء العودة.


موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزيه

يحل مانشستر سيتي ضيف ثقيل على مانشستر يونايتد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية فى لقاء سيقام فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزيه

يلتقي فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية فى لقاء سيقام فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري.


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى : دى خيا

خط الدفاع : وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، شاو

خط الوسط : لينجارد، فريد، ماتيتش، جيمس، راشفورد

خط الهجوم : انتونى مارسيال


التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى : إيديرسون

خط الدفاع : ووكر، فيرناندينيو، اوتامندي، ميندي

خط الوسط : رودريجو، دى بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم : رياض محرز، سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج
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