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ميلان ضد سامبدوريا_ إبراهيموفيتش يقود التشكيل المتوقع

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا ( سان سيرو) مباراة ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم دافيدي ماسا، فى لقاء هام يسعي فيه الروسينيري للعودة لطريق الإنتصارات.


وسيشهد اللقاء تواجد النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش والذى تعاقد معه الفريق الإيطالي لمدة 6 شهور قابلة للتجديد خلال الميركاتو الشتوي.


موعد مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يحل فريق سامبدوريا ضيف اليوم الاثنين على ميلان فى مباراة قوية تقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يلتقي ميلان مع نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي فى مباراة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.


التشكيل المتوقع لفريق ميلان أمام سامبدوريا

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع : أندريا كونتي – ماتيو موساشيو – أليسيو رومانيولي – ريكاردو رودريجيز

خط الوسط : فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – جياكومو بونافنتورا – سوسو

خط الهجوم :كريستوف بيونتيك – زلاتان إبراهيموفيتش


ويحتل ميلان المركز ال 11 برصيد 21 نقطة بينما يحتل سامبدوريا المركز ال 17 برصيد 15 نقطة.
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