ليفربول يحقق رقمان مميزان عقب الفوز على إيفرتون







استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد 5 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب آنفليد.







وسجل كورتيس جونز الهدف الوحيد لنادي ليفربول في مرمى نادي إيفرتون في مباراة أمس في الدقيقة 71 ليخطف فوز ثمين للريدز في كأس الاتحاد الإنجليزي ليصعد للدور القادم من البطولة.





ليفربول يحقق رقمان جديدان من الفوز على إيفرتون



ولم يكتفي نادي ليفربول بالخروج من مباراة إيفرتون أمس بالفوز فقط بل خرج برقمين جديدين يضيفهم الريدز لسلسلة الأرقام الإيجابية التي يواصل تحقيقها في الفترة الأخيرة.





ولازال نادي ليفربول لم يتلقى أي هزيمة على يد نادي إيفرتون في أخر 23 مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب آنفليد بمختلف المسابقات حيث فاز في 13 وتعادلوا في 10 مباريات أخرى.





وقد أصبح كورتيس جونز لاعب ليفربول الذي يبلغ من العمر 18 عام و340 يوم هو أصغر هداف في ديربي المرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون منذ روبي فاولر البالغ 18 عام و 338 يوم في الدوري الإنجليزي في مارس 1994.