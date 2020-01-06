مفاجأة.. أرسنال يستهدف ضم نجم منتخب المغرب







يستهدف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع أحد نجوم منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.





أرسنال يرغب في ضم حكيم زياش



وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي أرسنال يريد التعاقد مع المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي في هذا الشتاء.





وأشار الموقع إلى أن رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع زياش في يناير الجاري جاءت بناءا على طلب من ميكل أرتيتا مدرب الفريق نظرا لإقتناعه باللاعب وحاجة الجانرز له.





مطالب أياكس للتخلي عن زياش



كما كشف الموقع أن نادي أياكس يريد الحصول على مبلغ 43 مليون جنية إسترليني للموافقة على رحيل حكيم زياش في يناير الجاري.





ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد مع زياش أبرزها نادي ريال مدريد وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاركات حكيم زياش مع نادي أياكس هذا الموسم



وقد شارك حكيم زياش في 28 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس أمستردام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 12 هدف آخرين.





ترتيب أرسنال وأياكس في دورياتهم



ويتواجد نادي أرسنال في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولةا الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.