رانيا محمود ياسين أحدث المنضمين لـ"سيف الله - خالد بن الوليد"





ونشرت صورة من كواليس التحضير للمسلسل، معلقة عليها: "يارب، رمضان 2020، مسلسل خالد بن الوليد بإذن الله تعالى، ربنا يكملها علي خير يارب باذن الله بفضله الله وكرمه نجاح كبير يا رب".



مسلسل "سيف الله - خالد بن الوليد" بطولة عمرو يوسف، سوسن بدر، بيومي فؤاد، يوسف شعبان، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد فراج، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج "سينرجي".



يذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت مؤخرًا في مسلسل" نصيبي وقسمتك3" بحكاية بعنوان"ما يطلبه المستمعون"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد بطولة رانيا محمود ياسين، نيرمين الفقي، ميدو عادل، كريم الحسيني.









أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن تعاقدها على مسلسل "سيف الله - خالد بن الوليد"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".