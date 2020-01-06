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عاجل.. الرئيس الأمريكي: لن نغادر العراق إلا بعد دفع ثمن القاعدة الجوية

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
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قالت وكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية لتورط طهران في قتل أمريكيين.


كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات ضد بغداد، مشددا أن بلاده لن ترحل عن العراق حتى يدفع ثمن القاعدة الجوية الأمريكية هناك.


 يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين أمريكا وإيران والعراق عقب اغتيال الطائرات الأمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق .

 

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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني ترامب العراق أمريكا

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