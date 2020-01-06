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تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة كالياري

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:31 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد ملعب أليانز يوفنتوس، لاستضافة مباراة قوية بين أصحاب الأرض ضد كالياري، عصر اليوم الإثنين 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.


ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل حصد نقاطها الثلاث دون غيرها واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة المنافسة الشرسة ضد غريمه التقليدي إنتر ميلان، على صدارة الكالتشيو.


ويسعى كالياري، للخروج بنتيجة إيجابية من أرض منافسه، من أجل الضغط على منافسيه على المربع الذهبي، ومحاولة المشاركة في البطولات الأوربية.


ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 42 نقطه، متساويًا مع غريمه إنتر ميلان الإيطالي بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف وتنتظره مباراة نارية ضد نابولي، اليوم لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري.


موعد مباراة يوفنتوس وكالياري بالدوري الإيطالي

وتُقام مباراة يوفنتوس ضد كالياري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس

واستقر ماوريسو ساري المدير الفني للبيانكونيري، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ بكل من:-


حراسة المرمى : جانلويجي بوفون

خط الدفاع : دانيلو لويز دا سيلفا – ميريح ديميرال – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي.

خط الوسط : ادريان رابيو – ميرالم بيانيتش – بلاز ماتويدي – باولو ديبالا.

خط الهجوم : جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.
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